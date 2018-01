Le picard était une langue très utilisée au Moyen Âge

Les Français sont très attachés à leurs langues régionales. Après le provençal et le basque, intéressons nous ce mercedi 10 janvier 2018 au picard. Une langue très importante au Moyen Âge.Elle a été parlée dans tout le Nord de la France jusqu'à la Belgique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.