Pics d'allergie... plus tôt, plus longs, plus virulents

Dans les allées de promenade, sous les arbres, vous êtes de plus en plus nombreux à être accommodés par les symptômes de l'allergie respiratoire. La raison est simple : il y a de plus en plus de grains de pollen dans l'air que nous respirons. Prenons le bouleau par exemple, l'un des plus allergisants. Les quantités relevées ont bondi de 20% en 30 ans. Un phénomène lié au changement climatique et à la hausse des températures. Autrefois, la saison critique se cantonnait au mois de mars et avril. Cette année devant notre caméra, dès le mois de février encore en manteau, vous éternuez déjà. La carte vigilance était inhabituellement rouge pour l'hiver. Elle l'est encore aujourd'hui. Le risque est élevé dans la quasi-totalité des départements. Deuxième effet de la chaleur : le pollen est plus chargé en allergène. Et nous en face, nous y sommes plus réceptifs, cette fois, à cause de la pollution. Environ 30% des Français souffrent d'allergie. Leur nombre pourrait atteindre 50% d'ici 2050. Pour soulager les symptômes, quelques gestes simples : évitez le sport en extérieur, rincez-vous et brossez-vous les cheveux régulièrement pour éliminer le pollen. TF1 | Reportage J. De Francqueville, O. Lévesque, I. Rachati