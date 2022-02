Picsou magazine : en kiosque depuis 50 ans

À bientôt 75 ans, ce canard milliardaire fête son magazine né en 1972. Selon Jean-Baptiste Roux, rédacteur en chef de "Picsou Magazine", "il est colérique et un peu escroc. Il passe son temps à comparer sa richesse avec les autres milliardaires, mais la richesse de Picsou, c'est une forme de malédiction pour lui, car il a mis beaucoup de temps à l'amasser et maintenant, il a juste peur de la perdre". Donc la grande question qui anime le personnage : "est-ce que ça le rends heureux ou malheureux ?". Pour ce numéro spécial cinquantenaire, Picsou déteste qu'on lui fête son âge, car durant ce temps, on ne travaille pas. Et bien sûr, pour cet Écossais pur jus, le temps c'est de l'argent. Fabrizio Petrossi est le dessinateur attitré des personnages Disney dans l'Hexagone. Depuis plus de 20 ans, il préfère le volatile à la souris. Lors d'une formation spéciale, il a dû apprendre la technique Disney pour assouvir sa passion. Dans quelques mois, un album encore secret sortira sur l'enfance de Picsou. L'histoire se passe à Glasgow avec un angle de vue un peu plus moderne. De nombreux mystères seront alors levés. TF1 | Reportage J. Chubilleau, E. Fourny