Pièces détachées, demandez-les d'occasion !

Dans un emballage, une portière prête à être installée pour réparer un véhicule accidenté. Mais petite originalité, elle n'est pas flambant neuf. Avec 140 euros au lieu de 400, 260 euros d'économie non négligeable. Depuis 2017, tous les garages sont obligés de proposer deux devis à leurs clients, l'un avec des pièces neuves, et l'autre avec des pièces d'occasions. Presque toutes les parties du véhicule peuvent être recyclées. Pour autant, ce type de réparation est encore rare dans ce garage, seule une voiture par semaine est dépannée avec des pièces d'occasions. Trouver des éléments recyclés n'est pas si simple. Cela demande surtout du temps, certains professionnels comme ce garagiste qui travaille seul, y ont renoncé. Et lorsque les garagistes refusent, ce sont les clients eux-mêmes qui doivent trouver les pièces dans les magasins spécialisés. Le prix des pièces neuves a augmenté de 10% en un an, alors traquer la bonne affaire s'impose. Sachez que les garages qui refusent ces pièces sans raison valable encourent une amende de 3 000 à 15 000 euros. TF1 | Reportage P. Ninine, B. Hacala