Pièces détachées : enfin moins chères

La mesure concerne de très nombreuses pièces, celles dites visibles sur le véhicule. Jusque-là, en cas de casse, le carrossier ou le garagiste devait se fournir auprès des constructeurs, souvent très chers. Avec la fin du monopole sur la pièce détachée, il pourra s'ouvrir à la concurrence. Le passage en caisse pourrait donc être moins douloureux. Ces dernières années, le prix des pièces détachées a considérablement augmenté. Alors pour les automobilistes croisés ce lundi matin, c'est une bonne nouvelle : "si on peut les gagner partout en enlevant les monopoles, merci !", "on va aussi payer la main-d'œuvre et tout ce qui va avec, alors si c'est moins cher c'est mieux". Toutefois, la mise en garde des professionnels réside dans la qualité des produits. Pour Sébastien Fossey, carrossier, malgré la libéralisation du marché, pas question de se fournir n'importe où. Pour les vitres et parebrises, tous les véhicules sont concernés par cette mesure. Pour les pièces de carrosserie, seuls les véhicules construits avant 2013 en bénéficieront. TF1 | Reportage H. Villate, J. Dubois