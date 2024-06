Pièces détachées, mon garagiste peut-il refuser de les installer ? Le 13H à vos côtés

"Mon véhicule a besoin d'un entretien. J'ai donc commandé les pièces détachées auprès d'un fournisseur spécialisé. Mais lorsque je souhaite prendre rendez-vous chez un garagiste pour effectuer la réparation, beaucoup refusent d'exécuter le travail sous prétexte que les pièces ne sont pas fournies par leur soin. En ont-ils le droit ?", se plaint Loïc de Pibrac (Haute-Garonne). Les tarifs des réparations pour nos voitures ont fortement augmenté, + 26% en cinq ans. De ce fait, les automobilistes cherchent à payer moins cher. C'est la raison pour laquelle certains veulent installer leurs propres pièces. Il se peut que les automobilistes veulent utiliser des pièces d'occasion qu'ils apportent aux garagistes. Cela peut être la volonté de contrôler la provenance et la qualité des pièces à installer. Cependant, les garagistes ont tout à fait le droit de refuser d'installer des pièces que les automobilistes ont procuré. Pour cause, ils sont tenus par une obligation de résultats. En plus de la facturation des heures de main-d’œuvre, ils font également une marge sur les pièces vendues. T. Coiffier