Pièces détachées, nouvelle cible des voleurs

Les voleurs n'ont pas fait les choses à moitié en regardant l'état dans lequel se trouve le véhicule d'un des clients d'un garagiste. Sans capot et sans de nombreuses pièces détachées. "Tout ce qui est éclairage, vous voyez que les deux phares sont manquants et toute la face avant", raconte l'homme. Selon le garagiste dans la Creuse, ces pièces n'ont pas été choisies au hasard. Elles sont les plus onéreuses. Des vols de pièces détachées qui sont de plus en plus nombreux. Dans l'Hexagone, ils ont augmenté de plus de 30% l'an dernier. Les hausses les plus fortes concernent les départements ruraux : la Nièvre, la Haute-Marne et le Haut-Rhin. En effet, les vols y ont doublé. Les pièces les plus prisées sont les phares, les capots, les rétroviseurs, mais aussi les pots catalytiques. Un automobiliste en a fait l'amère expérience le mois dernier. D'autres sont victimes de vols plus spectaculaires. Le nombre de vols augmente car les constructeurs automobiles souffrent d'une pénurie de matières premières. Les pièces détachées deviennent donc plus rares et forcément plus chères. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Parédès, E. Sarre