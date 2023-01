Pièces d'identité : un nouveau site, pour quoi faire ?

Refaire ses papiers d'identité est un parcours administratif du combattant qui demande du temps... parfois beaucoup de temps. Il faut par exemple un mois de délai supplémentaire pour obtenir un rendez-vous à Sceaux (Hauts-de-Seine). Pour l'expliquer, il y a, entre autres, actuellement un effet rattrapage Covid. En effet, depuis 2019, les demandes de passeport et de pièce d'identité ont augmenté de 25%. Rien qu'en un an, elles devraient passer de neuf millions à quatorze millions en 2023. Et on s'attend à ce que cette demande élevée continue à être importante dans les deux ou trois années qui viennent. Partout, dans l'Hexagone, les délais pour refaire ses papiers d'identité sont très longs, à savoir deux mois en moyenne. Un nouveau site Internet permet de faciliter les recherches de rendez-vous. Mais là encore, ce n'est pas aussi facile. Pour améliorer ce service, le gouvernement prévoit une enveloppe de 21 millions d'euros pour permettre aux mairies de recruter davantage et réduire le délai d'attente pour un rendez-vous à un mois maximum. TF1 | Reportage I. Bornacin, C. Chevreton, C. Blanquart