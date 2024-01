Pièces Jaunes : Brigitte Macron et Didier Deschamps invités exceptionnels du JT

Brigitte Macron et Didier Deschamps étaient les invités exceptionnels du 13H ce mercredi. La Première dame et le sélectionneur de l’équipe de France de football ont évoqué l’opération Pièces jaunes, en ce jour du lancement de l’édition 2024 de la collecte de dons au profit des enfants et adolescents hospitalisés. Mais ils n’ont pas éludé les questions de Marie-Sophie Lacarrau sur d'autres sujets d’actualité, comme la nomination de Gabriel Attal à Matignon, l’affaire Gérard Depardieu ou la présence de Kylian Mbappé aux JO. Retrouvez l'intégralité de leur interview dans notre vidéo.