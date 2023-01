Pièces Jaunes : les tirelires sont de retour

Elles avaient disparu depuis deux ans. Alors ce mercredi, cette boulangère se doit de faire un peu de pédagogie. "C'est pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés", confie Sabrina Dernare. Et le geste est toujours le même. Grâce aux Pièces Jaunes, la Maison du Petit Monde a vu le jour il y a quinze ans. C'est une résidence située au sein de l'Hôpital Femme Mère Enfant de Bron, destinée aux parents qui ont leur enfant hospitalisé. C'est le cas des parents d'Ayla qui a subi le mois dernier une opération du cœur. Ce mercredi matin, Ayla peut même dormir auprès de ses parents au Petit Monde, car elle doit rester proche de l'hôpital pour ses nombreux contrôles quotidiens. Ce système de patient résident se développe de plus en plus. De nombreuses mères qui ont accouché prématurément bénéficient des avantages de la Maison du Petit Monde. L'autre argument qui fait le succès de la Maison du Petit Monde, c'est le prix très attractif de 12 à 40 euros la nuit en fonction des ressources de chacun. TF1 | Reportage M.L. Bonnemain, K. Betun