Pierre Lapin au cinéma

Né en 1901, Pierre Lapin est à l'origine un livre qui a eu beaucoup de succès. Il s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. Après avoir été adapté en dessin animé, il débarque au cinéma. Cette comédie pleine d'humour et d'aventures nous fait replonger en enfance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.