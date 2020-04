Pierre-Louis Druais : "En fonction de l'âge, on peut adopter un certain nombre de principes de vie dans le cadre du déconfinement"

Selon le professeur Pierre-Louis Druais, même si à 70 ans, on est plus fragile aux infections et aux complications, l'âge physiologique de chacun compte également. Les personnes vivant avec des maladies chroniques sont plus à risque que celles ayant une activité physique régulière. Par ailleurs, l'adoption d'un certain nombre de principes de vie en fonction de l'âge est nécessaire dans le cadre du déconfinement. Le respect des mesures de protection individuelles et collectives est aussi de mise.