Pierre Palmade : détention provisoire requise

Dans ce fourgon de police, Pierre Palmade quitte l'hôpital de Melun (Seine-et-Marne). Il part en direction du tribunal situé à quelques kilomètres. Après 48 heures de garde à vue, l'humoriste est déféré devant un juge dans le cadre d'une instruction ouverte pour "homicide et blessures involontaires (...) par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants commis en récidive légale". Le procureur a demandé son placement en détention provisoire. Devant les enquêteurs, Pierre Palmade a reconnu avoir consommé de la cocaïne. Vendredi dernier, il a percuté un véhicule frontalement. À son bord, il y avait le conducteur et son fils de six ans qui sont encore tous les deux en réanimation, mais également, une femme enceinte qui a perdu son bébé. Selon le procureur, l'autopsie réalisée n'a pas permis d'établir si cet enfant était né vivant, mais une expertise complémentaire a été demandée. Lors de sa garde à vue, l'humoriste a exprimé un sentiment de honte et des remords aux enquêteurs. Il leur a dit avoir très peu de souvenirs de l'accident et des minutes qui l'ont précédées. TF1 | Reportage H. Dreyfus