Pierre Palmade, ses premiers mots en garde à vue

Depuis son lit d'hôpital, Pierre Palmade a parlé aux enquêteurs. Il leur aurait expliqué ne pas se souvenir de l'accident. Ce serait donc un trou noir entre le moment où il quitte son domicile et son réveil à l'hôpital. Il se souviendrait avoir fermé le grand portail chez lui pour aller faire les courses à quelques kilomètres. Il aurait aussi confirmé qu'il était avec deux hommes, avec qui il avait des relations sexuelles en ayant consommé de la drogue. Des analyses montrent qu'il avait consommé de la cocaïne dans les 48 heures avant l'accident. Ces deux passagers qui ont quitté les lieux juste après la collision sont toujours en garde à vue au commissariat de Melun. Le premier, Mohcine, a 33 ans et est d'origine marocaine. Le deuxième est Français, Sambou. Il a 34 ans et est déjà connu des services de police pour des faits liés aux stupéfiants. L'un des deux aurait expliqué s'être endormi dans la voiture et ne pas connaître les circonstances de la collision. Pierre Palmade aurait aussi eu des mots pour les victimes. Il dit avoir des remords et tient à s'excuser. L'enfant de six ans gravement blessé serait sorti du coma artificiel ce jeudi. TF1 | Reportage F. Litzler, G. Brenier