Pierre Perret en tournée d’adieu

Mons, en Belgique, se situe à vingt kilomètres de Maubeuge. C’est là qu’il a démarré ses "adieux provisoires". À 87 ans, Pierre Perret retrouve avec émotion la scène et son public. Dans la salle, il y a 700 personnes et elles connaissent par cœur son répertoire. "Moi, j’ai dit que c’est provisoire. Mais mon intention, c’est de ne pas trop m’attarder là, parce que bon, je suis un vieux schnock maintenant. Il faudra bien que ça s'arrête un jour ou l'autre. Je ne chanterai pas jusqu’à 100 ans", confie le chanteur. Entre ses fans et lui s’est tissé un lien d’amitié en 65 ans de carrière. "Un beau spectacle et bravo à Pierrot, surtout à son âge, d’avoir encore tenu deux heures comme ça !" ; "Magnifique" ; "Il a des textes vraiment poignants", lancent certains après un spectacle. Poète des temps modernes, Pierre Perret donnera dans l’Hexagone une trentaine de concerts.