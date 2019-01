La Pierre Saint-Martin: la station de ski a réduit les prix de ses forfaits

La station de ski de La Pierre Saint-Martin ne peut ouvrir qu'à 60% pendant toute cette saison 2019. Sa principale gare de départ a été saccagée par un incendie. Malgré tout, les habitants ne veulent pas baisser les bras et espèrent que les skieurs vont venir en signe de solidarité. Pour éviter les annulations en masse, les prix de forfaits ont été réduits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.