La pierre blonde de Caen

A Caen (Calvados), les premiers rayons du soleil révèlent la clarté de la pierre. Comme la majorité des édifices de la ville, la forteresse érigée par Guillaume le Conquérant est entièrement en pierre de Caen. Pour percer tous les secrets de cette pierre, il faut descendre huit mètres sous terre. Si la ville a compté jusqu'à une dizaine de carrières, l'extraction a bien failli s'arrêter. Chaque année, grâce à Aymeric et son équipe, des pans entiers de cette roche calcaire ressortent à la lumière du jour. Surnommée "la blonde" en raison de sa couleur dorée, elle a traversé la Manche grâce à Guillaume le Conquérant. Le palais de Buckingham, la tour de Londres ou encore abbaye de Westminster seront édifiés avec la pierre normande. Cette blonde de Caen est surtout appréciée pour sa finesse et sa clarté. Lumineuse, belle et fine, la description est parfaite pour la pierre de Caen. Jusqu'aux dernières lueurs du soleil, elle résiste à la pénombre pour prolonger la beauté élégante de la cité normande.