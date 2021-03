Le granit breton

Le granit, une roche pleine d'aspérités, est emblématique de la Bretagne. Dans une carrière, 14 000 tonnes de cette pierre sont extraites chaque année. Emanuel Cohu supervise les opérations de forage. Ici, il y a 250 millions d'années, le décor était bien différent. Le Massif armoricain était une terre de montagne secouée par une activité volcanique. Le granit breton est une appellation protégée depuis quatre ans. Une fierté de ses exploitants. "C'est l'emblème de la Bretagne. C'est une pierre naturelle. On la défend tous les jours", témoigne l'un d'entre eux. Le granit a son temple en plein cœur de la ville : la Vallée des Saints avec ses 140 statues. Entre quatre et sept mètres de haut, ces dernières tutoient le ciel. Chacune représente un saint breton. "Ici, on va faire une vitrine mondiale du granit breton (...). Le granit a un peu cette particularité de représenter le tempérament du Breton", explique Sébastien Minguy, le directeur de la Vallée.