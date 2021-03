Pierres de nos régions : le schiste bleu de Bretagne

En découvrant la commune de Nozay, il est impossible de passer à côté de la pierre bleue, un schiste utilisé depuis le Moyen Âge. Elle est partout, incrustée dans les murs, sous les semelles des piétons ou supportant des fenêtres. C'est une roche aux reflets bleutés que l'on trouve sous la terre, dans une ancienne carrière d'extraction. Avant la Première Guerre mondiale, on comptait une trentaine de carrières dans la région. Puis le béton est arrivé et la pierre bleue s'est éclipsée. Pourtant, à quelques kilomètres, des passionnés continuent de travailler ce minéral. Pour son chantier, Brieuc Segalen n'utilise que de la pierre bleue. Quand il n'est pas sur un chantier, Brieuc travaille au calme chez lui. Ici, il n'y a pas de marteau, mais un percuteur à bois, un ciseau en métal et beaucoup de patience. Gravure, taille de bloc, il est capable de transformer le schiste en lumière. D'une lampe originale jusqu'aux murs des maisons de Nozay, la pierre bleue ne laisse pas indifférents les promeneurs.