Piétons, cyclistes, restez visibles à l'heure d'hiver

Depuis quelques jours, les petites lumières installées sur le vélo sont devenues indispensables au trajet. "Je pense que c'est important, et je devrais peut-être en avoir plus avec un gilet fluorescent pour être vue de loin", témoigne Séverine, une cycliste. Si pour elle, être éclairée est une priorité depuis le passage à l'heure d'hiver, c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Il y a des défauts d'éclairage encore trop fréquents. Chaque année au mois de novembre, les accidents sont en hausse de 42% par rapport au mois d'octobre. Pour diminuer les risques d'accidents, la ville de Tours (Indre-et-Loire), multiplie les actions de prévention. Un rappel des règles de sécurité souvent ignoré. Chaque équipement manquant peut être sanctionné d'une amende de onze euros. Et les piétons ne sont pas non plus épargnés. Le mieux serait donc de rester bien éclairé lors des trajets en privilégiant les vêtements clairs. TF1 | Reportage C. Eckersley, P. Schély