Pillages et incendies : le ras-le-bol des commerçants

Des vitrines cassées, des voitures brûlées... tout un quartier de Lyon défiguré. Ce directeur d'agence immobilière est sidéré. "Ils ont cassé la porte puis ils ont sorti du mobilier", rapporte-t-il. Ses bureaux ont été entièrement saccagés puis pillés. Lundi après-midi, les rues s'embrasent. En marge du cortège, on compte environ 2 000 casseurs. Ils ciblent des banques, des assurances et plusieurs commerces, dont cette cave à vin. " Je ne m'attendais pas en tant que petit commerçant à avoir des œufs et un tag", se plaint Jordan Mira, gérant de "Cavavin". Une colère partagée par ces riverains aux premières loges. À quelques mètres de là, les rayons de ce supermarché ont été vidés. Face à l'ampleur des dégâts, le maire de Lyon demande à l’État une aide financière. Pour cause, il faut maintenant nettoyer et réparer, à commencer par les feux de circulation éteints depuis hier. Une manifestation d'une violence inédite marquée par 54 interpellations et 19 policiers blessés. TF1 | Reportage S. Prez, D. Paturel