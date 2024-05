Pillages, violences : pourquoi la Nouvelle-Calédonie s'embrase

Des magasins en feu. Des supermarchés et des usines sont incendiés encore ce mardi à Nouméa. Et partout dans les rues de la ville, des carcasses de voitures et des débris calcinés... les traces d'une nuit de violences. Lundi soir, Nouméa s'embrase. Des voitures sont visées par des cocktails Molotov. Des émeutiers s'attaquent à des commerces, ici au camion bélier. Des affrontements éclatent avec les forces de l'ordre et 54 policiers et gendarmes sont blessés. Puis 82 personnes ont également été interpellées. Nous avons pu joindre un habitant. Les tirs ont retenti toute la nuit autour de chez lui. Pourquoi de telles tensions ? Des manifestations ont d'abord eu lieu. Dans les rangs, une phrase revient : "Non au dégel du corps électoral !". Actuellement, seules les personnes vivant en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 26 ans peuvent voter. Une révision de la Constitution prévoit d'élargir le droit de vote aux gens arrivés depuis au moins dix ans. "Inacceptable" aux yeux des indépendantistes qui ont grandi sur l'île. TF1 | Reportage S. Chevallereau, I. Bornacin, H. Dreyfus