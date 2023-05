Pique-nique interdit sur le littoral : une règle confuse

À première vue, le panneau annonce la couleur. Ici, interdiction de pique-niquer, mais l’arrêté anti-pique-nique est subtil. Manger sur le pouce est autorisé, pique-niquer avec équipement et ustensiles est proscrit. Et c’est uniquement sur cette promenade que l’on ne peut pas pique-niquer. Pas de problème pour s’installer sur la plage. L’explication, la voici. Ce sont les déchets laissés par les indélicats qui posent problème, mais aussi l’habitude qu’avaient pris certains de s’installer n’importe où pour manger. "C’est un milieu partagé. Il y a des vélos, des piétons, des enfants. C’est une promenade. Vous n’allez pas manger en plein milieu des Champs-Élysées", explique le maire, Joseph Segura. Sur les Champs-Élysées, non, sur la plage, oui. Néanmoins, faut-il que les pieds touchent le sable pour avoir le droit de manger ? La frontière reste très floue. Pour l’instant, la police municipale fait preuve d’indulgence. L’amende pour pique-nique illicite est de 35 euros. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde