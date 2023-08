Enquête ouverte après une fuite de données d'un prestataire de Pôle emploi

Une enquête a été ouverte après une fuite de données personnelles relatives aux demandeurs d'emploi compilées par un prestataire de Pôle emploi, a indiqué jeudi le parquet de Paris. Avisée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris a ouvert mercredi une enquête pour introduction et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, confiée à la Brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C), selon la même source. Pôle emploi avait appelé mercredi dans un communiqué les demandeurs d'emploi à la vigilance, après "un acte de cyber-malveillance" dont l'un de ses prestataires a été victime. Il s'agit de la société Majorel, a indiqué jeudi l'organisme public. "Les noms et prénoms, le statut actuel ou ancien de demandeur d'emploi ainsi que le numéro de sécurité sociale de demandeurs d'emploi" sont "susceptibles d'être divulgués". En revanche adresses e-mail, numéros de téléphone, mots de passe et coordonnées bancaires ne sont pas concernés.