Piratage : des employés victimes de prélèvements frauduleux

En regardant son compte bancaire ce jeudi, Sarah-Ophélie Roffet a eu une mauvaise surprise. "J'ai regardé sur mon compte bancaire et j'ai vu le fameux Solfex qui m'avait pris du coup 50 euros", explique-t-elle. Il y a eu un prélèvement de 50 euros d'une société inconnue. Très vite, elle s'aperçoit qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Sur les réseaux sociaux, plus de 300 victimes se sont déjà manifestées et elles ont en effet un point commun, avoir à un moment travaillé pour la société d'intérim Adecco. À ce stade, l'entreprise ne reconnaît pas avoir été victime d'un piratage. Après avoir porté plainte, la plupart des victimes ont déjà été remboursées par leur banque. Mais ce genre de piratage pour de petits montants est déjà bien connu des experts. Il a deux intérêts, "gagner peu, mais souvent (...) et qu'il n'y ait pas de système d'alerte parce que la somme ne serait pas disponible", explique Nicolas Arpagian, directeur stratégie cybersécurité chez Trend Micro. TF1 | Reportage T. Coiffier, E. Vinzent, P. Delannes