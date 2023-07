Piscines gonflables, le succès de l'été

Pour Sandro, c'est le grand saut dans sa nouvelle piscine. Brigitte, sa grand-mère, vient d'acheter ce petit bassin gonflable. "C'est impeccable, ça ne prend pas de place", confie-t-elle. C'est pratique et surtout rapide à installer. Les arguments du gonflable séduisent cet été. Dans cette grande surface, par exemple, les piscines de ce genre coûtent entre 45 et 150 euros. De quoi attirer les clients au petit budget. "C'est vachement moins cher que de se faire construire une piscine à la maison" ; "C'est pratique et vite fait", témoignent quelques clientes. Résultat : les rayons se vident plus vite que prévu. Une tendance qui se confirme chez ce pisciniste. Ce n'est pas qu'une question de budget, mais aussi de consommation d'eau. Les piscines gonflables restent cependant plus fragiles que les autres. Il faut en principe les changer au bout de trois ans. TF1 | Reportage S. Prez, C. Bruère