Piscines : la grande vidange pour arroser les plantes

Ce mardi matin pour les espaces verts, c'est l'arrosage avec l'eau de piscine. "Cela vient de la piscine Nakache", confie un responsable. Cette dernière est le plus grand bassin d'Europe, avec 6 100 mètres cubes d'eau. Il faudra une dizaine de jours pour le vider et des centaines de véhicules de tous type. "On va livrer dans, soit les fontaines, soit les douves, soit pour les arrosages d'arbre", explique Christophe Astié, responsable logistique aux espaces verts de la mairie de Toulouse. La vidange des piscines publiques est obligatoire au moins une fois par an pour des raisons sanitaires. Mais c'est la première fois qu'elle est recyclée ainsi. "Avant, on vidait tout simplement. La situation caniculaire que nous avons vécue, amène à nous poser des questions qu'on ne se posait pas", lance Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse. Pour recycler cette eau, il a fallu arrêter le traitement. En quatre jours seulement, la piscine est déjà verte. Et les plantes apprécient. En effet, depuis le début de l'été, les jardins toulousains ne sont arrosés que toutes les deux semaines à cause des restrictions d'eau liées à la sécheresse. TF1 | Reportage P. Michel, J.V. Fournis