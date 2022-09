Piscines municipales : les solutions pour ne pas fermer

Dans une piscine municipale, c'est encore un peu la rentrée pour les baigneurs. Avec une nouveauté cette année, les bassins fermeront un jour par semaine. Un système de roulement entre les quatre piscines de l'agglomération permet aux nageurs de toujours trouver un bassin ouvert. Mais pour certains, il est difficile de changer entre midi et deux, alors il faut s'adapter. Ici, l'affluence s'explique par la fermeture des piscines des communes voisines, comme celle de la Grande-Motte (Hérault). Chacun leur tour, les bassins de l'agglomération seront également fermés un à deux mois durant l'année. Objectif : alléger la facture énergétique. Ces mesures permettraient d'économiser près de 300 000 euros. Dans une piscine à Montpellier, des capteurs ont été installés pour éviter une fermeture et réduire la consommation énergétique. Le dispositif réalise près de 14 000 euros d'économie en un an. La métropole envisage d'aller encore plus loin en abaissant par exemple la température des bassins d'un degré et le chauffage dans les vestiaires. TF1 | Reportage L. Deschateaux, J.V. Molinier