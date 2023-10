Prix de l'énergie : comment les piscines et les nageurs s'adaptent

Va-t-il falloir s'habituer aux bassins municipaux à température ambiante ? C'est en tout cas l'alternative retenue cette année dans certaines municipalités contraintes de fermer leurs piscines l'hiver dernier face à la flambée des tarifs du gaz et de l'électricité. La collectivité de Neufchâtel dans les Vosges a ainsi décidé de n'ouvrir l'une des structures qu'en eau froide. "Pour l'instant, elle est encore bonne, ça va on verra plus tard dans l'hiver", réagit dans le reportage en tête de cet article un nageur que les 21 degrés affichés ce jour-là n'ont pas rebuté, mais tout de même venu équipé d'une combinaison. Plus d'infos dans la vidéo de TF1.