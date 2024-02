Piste aux étoiles : quand l'élève devient artiste

La nouvelle génération du cirque casse les codes. Ces jeunes artistes jonglent entre l'acrobatie, la danse, le théâtre et le cabaret. C'est un soir de première à La Villette à Paris. La 35e promotion présente son spectacle de fin d'études après trois ans passés dans l'une des plus réputées écoles de cirque du monde. Avant d'enthousiasmer le public, ils ont effectué leur formation à 200 kilomètres de là, à Châlons-en-Champagne (Marne), au CNAC, le Centre national des arts du cirque. Les élèves de deuxième année travaillent les portées. Ils ont tous une spécialité : la voltige, l'équilibre ou cet agrès très à la mode appelé la roue Cyr. Ici, vous ne verrez pas de clown, et encore moins d'animaux. Chaque année, 300 jeunes rêvent d'intégrer cette école. Au maximum, quinze sont admis. Ils pratiquent tous le cirque depuis cinq ans au moins. Chaque étudiant doit connaître l'histoire du cirque, réalise un mémoire, et lors de la dernière année, ils travaillent leur spectacle de fin d'études. TF1 | Reportage Y. Hovine, F. Mignard