Piste cyclable, un quartier plus si tranquille

Cette petite rue tranquille ne l'est plus vraiment. Jean-Pierre Helord habite là depuis 40 ans. En quelques mois, le trafic devant chez lui est devenu celui d'un boulevard aux heures de pointe. Les riverains ont compté 3 500 voitures qui passent là chaque jour, c'est trois fois plus qu'avant. La raison de cet embouteillage se trouve dans la rue d'à côté. Très fréquentée, elle est passée en sens unique depuis le mois d'octobre pour laisser place à une piste cyclable, où ce matin-là, il n'y avait pas grand monde. C'est tout le contraire désormais de la rue embouteillée. "Tout le monde passe par où il peut, tout le monde essaye de se faufiler", confie un automobiliste. Le problème c'est que cela entraîne des comportements dangereux. Sur le trottoir, les piétons sont plus prudents. La métropole assume la mise en place de la piste cyclable car elle permet aux vélos de circuler plus en sécurité. Des solutions seront bientôt testées pour désengorger la rue, tout cela en espérant ne pas perturber la tranquillité d'une autre rue de Besançon (Doubs). TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin