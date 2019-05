Pivoine, la première plante à fleurir à la sortie de l'hiver

Les pivoines sont une plante qui se déclinent dans des centaines de couleurs. Aux Jardins fruitiers de Laquenexy, en Moselle, toute une allée est consacrée aux pivoines. Près de 40 variétés y sont présentées et leur fleurissement est très attendu par les habitués du jardin. Par ailleurs, le jardinier en chef de Laquenexy apprécie particulièrement la variété de pivoine arbustive pour sa facilité d'entretien et son charme singulier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/05/2019 présenté par Jacques Legros. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.