Pizza, c'est ici que tout a commencé

L'Hexagone est classé derrière les Etats-Unis et devant l'Italie en termes de consommation de pizza. Cette dernière s'invite jusque dans les chansons. En Italie, de nombreuses adresses se disputent le titre de pizzeria historique. Revenons dans son histoire. "Ce plat nourrissait les Napolitains dans les quartiers populaires. Ils n'avaient pas de cuisine chez eux donc ils achetaient les pizzas dans les fourneaux ou à des vendeurs ambulants", nous raconte Donatella Mattozzi, autrice de "Pizza, une storia napoletana". Le terme "pizzaiolo" désignait alors un personnage installé derrière un tréteau. Il vendait en pleine rue les petits pains qui sortaient du four. Les premières pizzerias où on pouvait s'attabler datent du début du XIXème siècle. Parmi les adresses existantes depuis 200 ans, le Via Tribunali s'est agrandi et attire chaque jour une petite foule. Le chef actuel est une célébrité nationale, Gino Sorbillo. TF1 | Reportage L. Malnoy, L. Pensa