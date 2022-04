Pizzas Buitoni : l'usine de Caudry mise à l’arrêt

Plus aucune pizza ne sort de cette usine Buitoni au Nord du pays, par ordre du préfet. Par un arrêté pris le 1er avril et rendu public seulement ce mercredi, il dit constater un niveau dégradé de la maîtrise de l'hygiène alimentaire dans l'établissement. C'est la conclusion de deux inspections réalisées le mois dernier, après la découverte de deux décès et plusieurs dizaines de cas d'insuffisance rénale chez des enfants, liés à la contamination à la bactérie E.Coli. La plupart auraient consommé des pizzas surgelées produites sur le site. Ce mercredi matin, les familles concernées saluent cette décision. "Heureusement que ça ferme aujourd'hui, parce que nos enfants ont été touchés. C'est un soulagement", lance Aurélie, mère de Yatis, quatre ans, infecté à la bactérie E.Coli. Le 31 mars dernier pourtant, Nestlé, propriétaire de Buitoni, indiquait avoir réalisé 75 prélèvements de sa ligne de production. Tous étaient revenus négatifs selon le fabricant. Une enquête pour homicide involontaire, tromperie et mise en danger d'autrui est en cours d'instruction. TF1 | Reportage C. Andriaens-Allemand, Y. Hentgen