Place Stanislas, le joyau de Nancy

À travers les angelots de l’hôtel de ville de Nancy, les premiers rayons du soleil viennent sublimer ce trésor architectural. Les portes dorées, les ferronneries du XVIIème siècle et les fontaines majestueuses, le parfait exemple du classicisme français en plein cœur de Nancy. Un havre de paix, sur l’une des plus belles places royales d’Europe, une source d’inspiration inépuisable. "Elle est belle tout le temps cette place, c’est un cadre magnifique pour les souvenirs personnels", lance Jérôme Prod'Homme, animateur radio. À l’époque, la place n’était qu’un gigantesque parking, mais déjà le doigt royal intriguait les touristes. La visite nous conduit sur le toit de l’opéra où la vue est spectaculaire. C’est le chemin obligé pour atteindre près de 50 000 abeilles à l’abri du froid. À quelque mètre au plus bas, bien au chaud également, ça bourdonne aussi dans l’une des plus anciennes brasseries. On y déguste la spécialité locale : "le baba au rhum". De quoi participer à la renommée internationale d’une place grandiose, un chef-d'œuvre lorrain, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. TF1 | Reportage E. Boucher, E. Corpo