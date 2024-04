Places de stationnement, a-t-on le droit de se garer sur le trottoir ? Le 13H à vos côtés

Pour régler les problèmes de stationnement, rappelons le code de la route. Si l'on se gare sur le trottoir, le stationnement est considéré comme gênant pour la circulation publique et donc interdit. Vous risquez une amende de 135 euros en cas d'infraction. Si tout cela se passe devant le garage d'un particulier, par exemple, si votre voisin stationne devant chez vous, c'est une amende de 35 euros. En effet, se garer devant un accès privé ou public est également illégal. Si votre voisin refuse de bouger sa voiture, vous pouvez demander aux policiers sa mise en fourrière. Ce n'est pas recommandé pour les relations de voisinage, mais c'est très efficace. Au cas où le problème se répète, il convient toujours de le régler à l'amiable. Sinon, vous pouvez adresser à votre voisin un courrier recommandé pour le mettre en demeure et lui rappeler la loi, ou bien solliciter le maire. En dernier recours, vous pouvez déposer une plainte. Mais quand on saisit la justice, ça prend du temps, ça coûte cher, et surtout ça demande des preuves. T. Coiffier