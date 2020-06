Plage et baignade au programme à Juan-les-Pins

Il faisait déjà 28° C ce mercredi matin à Juan-les-Pins. Les adeptes de la plage s'y sont donnés rendez-vous très tôt. Cela fait plusieurs jours que l'eau est bonne sur place. Pendant que les grands étalent leur crème solaire, les petits barbotent au bord de la mer. Une ambiance de grandes vacances avant l'heure que les parents savourent autant que les enfants.