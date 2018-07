Plage des Jumeaux : place aux palaces !

La plage de Ramatuelle, dans le Var, va connaître des changements. En effet, elle va être réaménagée pour être conforme à la nouvelle législation. Les restaurateurs et les bars doivent suivre la loi littoral et certains vont même disparaître. Telle la famille Moreu, propriétaire de la Plage des Jumeaux, dont le projet n'a pas été retenu. Un palace s'érigera à la place de leur restaurant, installé depuis 31 ans. Cela a provoqué l'amertume des exploitants et la colère des clients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.