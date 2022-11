Plages du Débarquement, attention aux galets au phosphore

Benoît Mabibe a encore du mal à réaliser. La semaine dernière, lors d’une balade en famille, il ramasse sur la plage ce qu’il pensait être une pierre et la place dans sa veste. En fait, c'est du phosphore. Quelques minutes plus tard, sa poche prend feu. Il enlève vite sa veste et s’en tire avec des brûlures au second degré sur la cuisse, mais aussi les doigts. Sur les plages du Débarquement, il n’est pas rare de retrouver des vestiges de la guerre. Le phosphore est très dangereux. Une fois sec, il peut s’enflammer à n’importe quel moment au simple contact de l’air. Cela aurait pu être beaucoup plus grave. Sur cette plage fréquentée, les promeneurs sont choqués. Chaque année, 700 munitions et engins explosifs sont neutralisés par les plongeurs démineurs de la Manche. La Marine nationale rappelle qu’il est interdit par la loi de transporter ou de conserver ces objets à domicile. Selon les estimations, dans l’Hexagone, il faudrait près de sept siècles pour déminer l’ensemble des bombes de la Seconde Guerre mondiale. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby, I. Blonz