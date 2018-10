Les plages du Var, fermées au public

Alors que les vacances de Toussaint ont débuté, 37 plages varoises restent fermées et interdites au public. Elles sont polluées par des plaques de mazout, provenant d'une collision de deux bateaux aux larges des mers. A Sainte-Maxime, plus de 150 personnes dont les militaires, les pompiers ainsi que les bénévoles mettent la main à la pâte pour nettoyer le sable en profondeur, malgré la forte odeur du fioul. En attendant le résultat des analyses, les vacanciers doivent patienter avant de pouvoir se baigner dans l'eau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du mardi 23 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.