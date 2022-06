Plaisirs retrouvés sur l’Aubrac

Une semaine par an après la saison des jonquilles, les collines de l'Aubrac blanchissent. C'est la saison des narcisses, mais la fleur se fait de plus en plus rare car il fait trop chaud et il y a trop de rats taupiers. Ces rongeurs les empêchent de pousser depuis leurs galeries. Quand la brume se dissipe, les pèlerins apparaissent du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Depuis le réveil, ils ont 25 kilomètres dans les jambes, des ampoules aux pieds, mais l'esprit léger, car le décor les porte. Seul au loin, on aperçoit un buron de Camejane et son toit de lauze. Cette bâtisse abritait autrefois la fabrication du fromage, et aujourd'hui, son affinage. Maurice Ramon, est le fils du dernier buronnier à traire ses vaches ici. Le brassage de l'aligot s'est également transmis. Il faut maintenir le chaudron avec un bâton et aérer l'aligot sans repos, car attention si il cuit, c'est finit. Un plat de caractère, comme la terre à laquelle il appartient. Dans quelques jours, la saison des narcisses sera terminée. TF1 | Reportage F. De Juvigny, J.V. Molinier, A. Delabre