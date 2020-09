Plan de relance : 30 milliards d'euros pour soutenir la rénovation énergétique

Dans le cadre du plan de relance, 100 milliards d'euros seront mis sur la table progressivement dont 30 milliards d'euros consacrés à la rénovation énergétique des logements. Toiture, murs, porte d'entrée... les travaux s'élèvent à 50 000 euros dont 9 173 euros d'aide. Alors que seuls les plus modestes pouvaient en bénéficier jusqu'ici, cette prime à la rénovation sera élargie à tous les ménages à partir de janvier 2021. Pour beaucoup, il faudrait surtout simplifier les démarches administratives.