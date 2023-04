"Plan Eau", ce qui va changer pour vous

Laisser l'eau couler à flots, c'est bientôt de l'histoire ancienne. Face à la sécheresse, le gouvernement compte sur nos gestes au quotidien pour l'économiser. "Si on s'y met chacun de notre côté, ce sera forcément plus utile pour tout le monde", lance un passant. Mais quels efforts serions-nous prêts à faire ? "La vaisselle" ; "Je vais prendre des douches". Faire mieux avec moins, car nous consommons en moyenne 150 litres d'eau par jour et par personne. L'hygiène représente la moitié de nos usages. Chez cette retraitée, cela commence dans la salle de bain. Une douche de cinq minutes dépense en moyenne 80 litres d'eau. Même chose dans les toilettes. Une chasse d'eau représente douze litres d'eau et elle est potable. Cela pourrait changer, car le gouvernement souhaite autoriser l'utilisation d'eaux usées dans nos sanitaires. Pour inciter à prendre de nouvelles habitudes, le gouvernement compte appliquer une tarification progressive de l'eau. Plus nous utiliserons de l'eau, plus le prix du mètre cube sera élevé. Anne-Sophie et Régis, par exemple, paient déjà 200 euros de facture tous les six mois. Leur budget ne permet pas de payer davantage. Ce sont des mesures d'urgence, dans un contexte où la ressource en eau ne cesse de diminuer. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier