Le plan incliné de Saint-Louis-Arzviller, un patrimoine du XXème siècle

Le plan incliné de Saint-Louis-Arzville est un funiculaire construit dans les années 60 pouvant transporter trois bateaux sur 44 mètres de hauteur. A cette époque, l'idée de créer un ascenseur pour traverser la Marne au Rhin était un défi technique. Si à ses débuts, il avait surtout vocation à faire gagner du temps aux bateaux de marchandise, il est vite devenu une attraction touristique tant la technologie impressionne. Fêtant ses 50 ans, il continue d'attirer chaque année plus de 100 000 visiteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.