Plan résilience : l’économie française à l’épreuve de la guerre

Première urgence pour le gouvernement, cibler les secteurs qui souffriraient en plus du conflit en Ukraine. Agriculture, industrie, aéronautique, cosmétique, qu’ils importent ou exportent vers la Russie ou l’Ukraine. Combien d’entreprises pourraient être concernées par le plan de résilience annoncé mardi par Emmanuel Macron ? À savoir que 700 sociétés des PME ou de grands groupes ont des liens avec la Russie, en revanche en Ukraine, elles sont environ 160. Mais quel sera le montant des aides ? La politique du "quoi qu’il en coûte" sera-t-elle à nouveau appliquée ? Plusieurs pistes sont à l’étude, mais pour l’heure le gouvernement n’a rien dévoilé de ce plan censé contrer les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Ce conflit aura aussi des répercussions sur le pouvoir d’achat des Français. Certains sont déjà là, le prix de l’essence ne cesse de grimper, celui des matières premières aussi, comme le blé par exemple. Alors que de nombreux produits vont coûter plus chers, beaucoup espèrent de nouvelles mesures exceptionnelles pour limiter ces hausses. TF1 | Reportage C. Diwo, M.Stavelot