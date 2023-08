Plancha : le succès de l'été

Karine Hervé ne prépare pas une salade, mais bien son repas à la plancha. Elle a remplacé son barbecue par cette plancha électrique. Des aliments encore savoureux, c'est bien l'un des arguments de vente. Dans les rayons des magasins, les planchas prennent de plus en plus de place. Entre 60 et 500 euros, il y en a pour tous les budgets. La différence de prix s'explique par le revêtement. On aime se rassembler autour de la plancha, car elle n'émet pas de fumée. Elle est donc plus conviviale, mais aussi plus souvent autorisée. C'est l'outil indispensable de l'été. Cuisiner simplement et sans tracas, c'est bien ce qui fait le succès de cette entreprise. À Niort (Deux-Sèvres), on fabrique des planchas depuis 100 ans. Chaque année, 30 000 pièces sortent de l'usine. Leur point fort est le savoir-faire de l'émaillage. Cette qualité a permis à l'entreprise de réussir dans l'Hexagone, mais aussi à l'étranger. Près de trois planchas sur dix partent à l'extérieur de nos frontières. Le marché américain est en pleine expansion. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel