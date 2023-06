Planche apéro, la bonne recette

Elle est toujours accueillie par des exclamations de joie. Conviviale, la planche apéritive est la reine de l'été. Mixte ou au fromage, elle a trouvé sa place sur les tables et sur la carte de cette guinguette pour seize euros en moyenne. Pendant que vous vous détendez en terrasse, la cuisine s'active. Ici, chaque planche vendue ne rapporte que quelques euros au restaurateur. Cette assiette colorée sert surtout à fidéliser les clients. Ils passent plus de temps à table à l'heure de l'apéritif et consomment davantage au même endroit le reste de la soirée. Entre onze et 18,50 euros, elles ont remplacé les entrées sur le menu. La stratégie fonctionne pour ce patron. En cuisine, tous les produits sont donc découpés et pesés la veille. Le midi, il n'y a plus qu'à dresser les assiettes. Autre moyen d'économiser : le mercredi soir, le bistrot ne propose que des planches froides accompagnées d’animation. Les fourneaux restent éteints ce soir-là. Ce qui permet aussi de réduire la consommation d'électricité. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier, E.Hassani