Plantes sauvages, de quoi en faire toute une salade !

Nous les piétinons, les arrachons, et pourtant certaines d'entre elles sont comestibles. Bernard Bertrand organise des stages de cueillette. Pas besoin d'aller très loin, elles sont partout. La plus détestée de toutes, l'ortie. Les petites fleurs rencontrent plus d'adhésion, comme la bourrache avec ses pétales blanches ou violettes. Saveur iodée ou bien parfum citron pour l'oxalis. Pour identifier ces herbes, il faut un œil avisé. Les novices, eux, préfèrent cueillir le pissenlit. Tout se mange, la fleur, la tige, les feuilles, et même les racines. À l'heure du déjeuner, face aux Pyrénées, chacun tri sa récolte. Manuella compose la salade. En cuisine, la quiche aux herbes vertes est prête à cuire. Bernard s'attaque à la soupe d'orties. Deux grosses poignées pour quatre personnes, avec une pomme de terre pour adoucir le goût. L'ortie est l'un des végétaux les plus riches en protéines et en vitamines. Avec des plats simples, les plantes sauvages donnent des saveurs différentes plus prononcées. Attention cependant à bien vous faire conseiller pendant la cueillette, certaines plantes restent toxiques. TF1 | Reportage P. Mislanghe, F. Guinle