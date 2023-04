Plants, semis...les bons conseils

Que faire lorsque mes plants de tomates partent en hauteur ? Quand ils sont en intérieur, ils cherchent à aller vers la lumière. La tige s'allonge et devient très fine à tel point que les feuilles, lourdes, la font tomber. Pour y remédier, retournez vos barquettes tous les jours. Une fois que les plants auront quatre feuilles, on choisit les plus vigoureux et on peut les rempoter et les arroser généreusement. Il existe plusieurs variétés de semis comme celles plantées en pleine terre. Pour les navets par exemple, on les éclaircit toutes les trois semaines après avoir été semés. Puis, ils auront suffisamment de place pour pousser et être récolté. Étant arrivé à la fin du mois de mars, il faut que le terrain soit bien préparé. Pour cela, il existe plusieurs méthodes. La première consiste à passer le motoculteur de manière à retourner la terre. On peut directement y semer des légumes qui n'ont pas besoin d'une terre enrichie. La deuxième est d'étaler régulièrement le compost avec une épaisseur de deux à trois centimètres puis de retourner la terre de façon à ce que celui-ci y soit bien intégré. En effet, certains légumes ont besoin d'un petit coup de pouce comme les piments, les poivrons, les pastèques... TF1 | Reportage J. Jeunemaître, J. Denniel