Plaque d'immatriculation usurpée en Dordogne : ils reçoivent les PV d'un autre

Le cauchemar administratif dure depuis plus de trois ans. En été 2018, Nadine et Joël Porcher sont victimes d'un chauffard en région parisienne. L'immatriculation de leur voiture est usurpée et les sanctions ne tardent pas à tomber. "Le temps qu'on fasse les démarches, on était à quatorze amendes", racontent-ils. Stationnement gênant, excès de vitesse, feu rouge... la somme des amendes majorées atteint plusieurs milliers d'euros. Le couple a rapidement prouvé qu'il n'était pas à Paris lors des infractions, mais l'administration lui réclame encore près de 800 euros d'arriéré. En déposant des plaintes contre X, Nadine et Joël ont obtenu le remboursement d'une partie des sommes avancées. Mais dans le même temps, leur compte bancaire a continué à être ponctionné. Une situation ubuesque dont ils ne voient pas l'issue. "On ne sait pas en réalité si on va arriver à récupérer notre argent. C'est usant et pénible", se plaint Joël. Désormais, tous les espoirs du couple se reposent sur la Commission des contentieux qu'ils ont saisie. Ils attendent une réponse depuis un an.